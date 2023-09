Laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets ist so gut wie sicher, «dass die (US-)Leitzinsen am Mittwochabend immer noch da liegen, wo sie heute sind». Doch Fed-Chef Jerome Powell dürfte mit Blick auf die Zukunft sehr vorsichtig kommunizieren und klare Aussagen vermeiden. Denn die Fed brauche noch mehr Zeit, um die aktuellen Auswirkungen der bisherigen Zinserhöhungen einschätzen zu können. «Die grosse Frage ist nicht, ob sie noch einmal die Zinsen erhöhen wird, sondern wie lange die Zinsen dort bleiben, wo sie jetzt sind.» Die Markterwartungen von vier Zinssenkungen um je 0,25 Prozentpunkte im kommenden Jahr seien etwas zu optimistisch, so der Experte weiter.