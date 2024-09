Als Belastung erwies sich der trübe Börsenstart in New York. Auch dort scheuten die Investoren das Risiko. Zum Wochenschluss werden in den Vereinigten Staaten Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, die massgeblich sind für die Anleger, die derzeit zwischen Konjunktursorgen und Zinssenkungshoffnung schwanken.