Dagegen führte der Chemiesektor die Gewinnerliste in Europa an. Hier stach SMI-Spitzenreiter Givaudan mit einem Kursplus von 7,5 Prozent auf 3.147 Franken heraus. Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 3.000 auf 3.300 Franken an und rät nun zum Kauf. Die Nachfrage bleibe solide, schrie Analystin Virginie Boucher-Ferte. Die US-Bank JPMorgan drückte den Aktien den Stempel «Positive Catalyst Watch» auf und signalisierte damit ihren Optimismus vor dem Halbjahresbericht des Aromenherstellers am 23. Juli.