Ansonsten kam es bei Einzelwerten zu Bewegungen nach neuen Geschäftszahlen. So hatte das im Bereich Analyselabore tätige Unternehmen Eurofins Scientific bei seinem Umsatz enttäuscht, was die Papiere als klares Schlusslicht im Pariser Leitindex Cac 40 um 11,5 Prozent einknicken liess. Analysten verwiesen auf schwache Geschäfte in der Biopharma-Sparte.