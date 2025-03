Europas Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der EuroStoxx 50 setzte trotz zeitweiser Verluste seinen Aufwärtstrend fort. Im Einklang mit den freundlichen US-Märkten verbuchte der Eurozonen-Leitindex zum Handelsende ein Plus von 0,41 Prozent auf 5.507,36 Punkte - es war der vierte Gewinntag in Folge. Auch in Paris ging es weiter bergauf.