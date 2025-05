An der Londoner Börse, die am Montag feiertagsbedingt geschlossen war, kletterte der Leitindex FTSE 100 («Footsie») um 0,69 Prozent auf 8.778,05 Punkte nach oben. Damit liegt das Rekordhoch von Anfang März bei 8.908 Zählern inzwischen wieder in Reichweite. «Nach dem langen Wochenende macht sich eine vorsichtige Erleichterung breit, in der Hoffnung auf fruchtbarere Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren globalen Handelspartnern», kommentierte Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown den «Footsie»-Anstieg.