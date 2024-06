Die Entspannung liess den europäischen Autosektor am Montag gut aussehen. Autowerte hatten sich zwischenzeitlich deutlich von ihren Jahrestiefs abgesetzt. Der Index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts erreichte mit plus 1,5 Prozent einen der Spitzenplätze im Branchentableau. Der mit Abstand beste Wert waren Volvo Cars , die um sieben Prozent in die Höhe schnellten.