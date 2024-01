Einem ersten Stimmungstest in dieser Woche werde die Rally bereits in wenigen Stunden unterzogen, warnt Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Dann öffnen die US-Giganten Microsoft und Alphabet , aber auch der Chipkonzern AMD ihre Bücher und blicken auch in die Zukunft. Weitere Tests rund um die Nachhaltigkeit der Börsengewinne folgen mit der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend, den Stimmungsdaten für die US-Industrie am Donnerstag und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.