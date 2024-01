Die europäischen Börsen sind am Mittwoch auf Talfahrt gegangen. Im Verlauf weiteten sie ihre Verluste aus, wobei auch die fortgesetzte Schwäche der US-Börsen belastete. Dort wurden nach der starken Jahresendrally weitere Gewinne mitgenommen, was sich auch an den europäischen Handelsplätzen bemerkbar machte.

03.01.2024 18:33