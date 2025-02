Anleger hielten sich auch mit Blick auf die Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia am Mittwochabend zurück. Dies hat gute Gründe: «Die Erwartungen sind abermals hoch und die aufkommende Billigkonkurrenz aus China in Sachen KI-Infrastruktur hat die Anleger daran erinnert, dass die Bewertungen in diesem Sektor atemberaubend hoch sind», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. «Sollte Nvidia auch nur den Anschein erwecken, die grossen Investitionspläne der Chipbesteller würden zurückgenommen, wären Tür und Tor für einen Ausverkauf der gehypten Aktien geöffnet.»