Der Einzelhandelssektor war am Freitag mit plus 2,3 Prozent der grösste Gewinner in der europäischen Stoxx-600-Übersicht. Auch Technologiewerte legten deutlich zu. Am Ende des Tableaus befanden sich die Aktien aus der Getränke- und Nahrungsmittelbranche mit minus 1,8 Prozent.