An den wichtigsten Länderbörsen ging es nach oben, in Paris und Frankfurt gab es für die Leitindizes sogar erneute Rekorde. Der französische Cac 40 zog um 0,32 Prozent auf 7768,18 Punkte an. In Grossbritannien stieg der FTSE 100 um 1,50 Prozent auf 7711,71 Zähler. Aktuell befindet er sich «nur» auf dem höchsten Stand seit einem Jahr.