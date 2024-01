«Nach wieder leicht anziehenden Verbraucherpreisen in den USA hellten heute schwächer als erwartete Erzeugerpreise die Stimmung an der Börse wieder auf», sagte der Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Denn weiter fallende Erzeugerpreise deuteten auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends in der allgemeinen Preisentwicklung hin, was zeitnahe Zinssenkungen wieder wahrscheinlicher mache.