Deutlich stärker ging es jedoch mit einem kleineren Wert aus dem Bereich Erneuerbare Energien nach oben. Die Aktien von Meyer Burger sprangen am Schweizer Markt um 31,5 Prozent an. Grund dafür waren laut Händlern die Fortschritte bei der Verlagerung des Kerngeschäfts in die USA. Die Papiere notieren allerdings auf Pennystockniveau.