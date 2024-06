An Europas Aktienmärkten hat am Mittwoch nach einem positiven Start letztlich die Vorsicht überwogen. Die wichtigsten Indizes drehten nach anfänglich moderaten Gewinnen leicht ins Minus. Nachdem zunächst noch die wieder aufgefrischte Hoffnung auf Zinssenkungen in der Eurozone für etwas Zuversicht gesorgt hatte, trübte im weiteren Verlauf der eher maue Handelsauftakt in den USA die Stimmung.