Nicht im EuroStoxx gelistet, knüpften die Titel der Societe Generale an ihre Vortagsrally an, indem sie 3,4 Prozent gewannen. Nach überraschend guten Zahlen am Donnerstag stimmten Analysten verschiedener Banken Lobeshymnen an. So erhöhten Citigroup und Morgan Stanley ihre Einstufungen für die französische Bank.