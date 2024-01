Europas Börsen haben am Montag nach einem schwachen Start im Plus geschlossen. Der Minustrend der Vorwoche setzte sich am Vormittag zunächst fort, im Verlauf wurde die Stimmung aber besser. Während ein Kursrutsch bei Boeing den US-Leitindex Dow Jones Industrial bremste, wurden die Airbus -Aktien hierzulande zur Stütze. Boeing litten in New York unter einem erneuten Flugzeug-Zwischenfall.

08.01.2024 18:23