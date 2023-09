Dagegen konnte der Technologiewerte-Index nicht an seine Vortagserholung anknüpfen und verlor 1,3 Prozent. Seit Jahresbeginn zählt er mit gut 15 Prozent plus immer noch zu den grössten Gewinnern unter den Branchen. Technologiewerte gelten als besonders zinssensibel, und in der kommenden Woche steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Nach zahlreichen starken Konjunkturdaten, wie sie auch an diesem Freitag veröffentlicht wurden, wächst unter Anlegern die Sorge, dass die Fed vielleicht doch nochmals den Leitzins anheben könnte.