Einziger Verlierer im europäischen Branchentableau waren am Freitag die Banken . Sie litten nicht nur unter den enttäuschenden Konjunkturdaten und möglichen Auswirkungen auf das Geschäft der Institute, sondern auch unter der Erhöhung der Sondersteuer für Banken in Spanien. Daher gehörten spanische Werte zu den grössten Branchenverlierern. Santander sackten am EuroStoxx-Ende um 3,5 Prozent ab.