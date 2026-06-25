Unter den weiteren Einzelwerten zogen die Aktien der 3i Group an der «Footsie»-Spitze um 11,5 Prozent an. Die Investmentgesellschaft hatte bekannt gegeben, dass sich das flächenbereinigte Wachstum beim Discounter Action, der grössten Einzelbeteiligung im Portfolio, in den letzten sechs Wochen beschleunigt habe. Analysten führten dies auf das bessere Wetter zurück, das die Nachfrage beflügelt habe.