Akzente an den Börsen setzten Quartalsberichte wie die von Totalenergies , Akzo Nobel und Vestas und Analystenkommentare. Die Zahlen des französischen Energiekonzerns belasteten die gesamte Branche. Die Aktien fielen um 3,2 Prozent, Eni gaben um 1,6 Prozent nach und in London schwächelten BP und Shell . Das Nettoergebnis des französischen Energiekonzerns habe die Markterwartung nur knapp erreicht, konstatierte RBC-Analyst Biraj Borkhataria. Alles in allem habe das Zahlenwerk die Prognosen leicht verfehlt.