Dass die Beschäftigten einer Flüssiggasanlage (LNG) in Australien einen Streik vorbereiten, falls bei den Lohnverhandlungen am Mittwoch keine Einigung erzielt wird, sorgte für einen Preissprung bei Erdgas. Die Möglichkeit von Versorgungsunterbrechungen in Australien, wodurch zehn Prozent der weltweiten LNG-Exporte betroffen sein könnten, hat in diesem Monat bereits mehrfach in Atem gehalten. Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch hatte darüber hinaus zuletzt darauf hingewiesen, dass kurzfristig auch aus Norwegen weniger Erdgas an den Markt gelangen könnte. Dort seien Ende des Monats weitere Wartungsarbeiten in einem wichtigen Gasfeld erforderlich.