Die Unsicherheit am Markt spiegelte sich in höheren Gold- und Ölpreisen. «Gold steigt in Richtung 2000 Dollar pro Feinunze, Öl nähert sich der 100-Dollar-Marke pro Barrel - die Finanzmärkte haben so langsam aber sicher das Risikopotenzial des Nahost-Konfliktes erkannt und preisen es jetzt ein», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. «Im Gegenzug wird alles aus den Depots geworfen, was mit Risiko behaftet ist.»