Die Aktien von Ubisoft Entertainment verteuerten sich um 4,5 Prozent. Sie profitierten davon, dass der US-Softwareriese im Ringen um die Übernahme des Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Zugeständnisse an wettbewerbsrechtliche Bedenken macht. So will er unter anderem Cloud-Gamingrechte für 15 Jahre an den Spielekonzern Ubisoft abtreten./gl/nas