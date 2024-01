Die Papiere von Just Eat Takeaway sanken um 8,3 Prozent. Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hatte die Titel des Essenlieferanten von «Neutral» auf «Underperform» abgestuft. Die Aussichten für 2024 seien im Sektor nicht gerade vielversprechend, schrieb Analyst Andrew Gwynn. Für Just Eat Takeaway sieht er vor allem die Markterwartungen als risikobehaftet an.