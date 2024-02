Fast ebenso stark gefragt waren Bankenwerte, nachdem sie am Vortag deutlich geschwächelt hatten. Unter den Einzelwerten im EuroStoxx setzten sich die zwei spanischen Finanzaktien BBVA und Santander mit jeweils mehr als 3 Prozent an die Spitze. Im SMI war das Papier der UBS mit plus 2,6 Prozent grösster Gewinner. Das Finanzinstitut wird am kommenden Dienstag seine Zahlen vorlegen und wohl auch neue mittelfristige Ziele formulieren.