Europas Börsen haben nach den jüngsten Verlusten am Mittwoch überwiegend wieder den Weg nach oben gefunden. Allerdings blieben die Kursaufschläge überschaubar - auch weil die Freude über einen freundlichen Start der US-Märkte am Nachmittag nur von kurzer Dauer war. In London hingegen sorgte die Schwäche der schwer gewichteten Öl- und Rohstoffwerte für ein Minus.

29.11.2023 18:53