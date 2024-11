Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nach der Erholung am Vortag wieder nachgegeben. Damit setzte sich die wechselhafte Entwicklung fort. «Die Jahresendrally findet dieses Jahr nur an der Wall Street und wohl nicht in Europa oder Asien statt», erwartet Robert Greil, Chefstratege vom Bankhaus Merck Finck. Mit Blick auf Europas Märkte habe zuletzt «teilweise Pessimismus» geherrscht.