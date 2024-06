Positiv war die Reaktion auf Nachrichten von Nokia . Der finnische Netzwerkausrüster will den US-Branchenkollegen Infinera übernehmen. Das Unternehmen werde dabei mit 2,3 Milliarden Dollar bewertet, teilte Nokia am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Bei Analysten und Marktteilnehmern kam das gut an. Mit der Übernahme von Infinera diversifiziere sich Nokia abseits des Mobilfunks, schrieb Analyst Alexander Duval von Goldman Sachs in einer Studie. Die Anteilscheine von Nokia gewannen 1,5 Prozent, und die Anteilsscheine von Infinera schnellten zuletzt in New York um 17,5 Prozent in die Höhe./la/he