In Zürich stiegen UBS um 2,3 Prozent. Hier setzten Anleger auf ein geringeres Strafmass in einer Affäre um Steuerbetrug der schweizerischen Grossbank in Frankreich. Das französische Kassationsgericht kippte am Mittwoch das Urteil des Pariser Berufungsgerichts in Teilen.