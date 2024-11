Der EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,61 Prozent auf 4.733,15 Punkte. Damit rückt das jüngste Dreimonatstief des Eurozonen-Leitindex bei knapp unter 4.700 Punkten wieder in den Fokus. Die Länderbörsen in Frankreich, Italien und Spanien schwächelten ebenfalls. Dagegen legte der SMI in der Schweiz um 0,10 Prozent auf 11.644,01 Zähler zu und in London beendete der FTSE 100 den Handel mit plus 0,20 Prozent auf 8.274,75 Zähler.