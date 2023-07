Bei Ryanair mussten die Aktionäre Kursverluste von gut sechs Prozent verkraften. Die Reiselust der Europäer bescherte der Billigfluggesellschaft in den Monaten April bis Juni zwar einen kräftigen Gewinnsprung und Unternehmenschef Michael O'Leary stellte weiter steigende Ticketpreise in Aussicht. Für die wichtigste Reisesaison von Juli bis September rechnet die Ryanair-Spitze dennoch nicht mit einem so starken Preisanstieg wie im abgelaufenen Quartal. Zudem wird das Geschäftswachstum von Lieferverzögerungen beim US-Flugzeughersteller Boeing gebremst./ajx/he