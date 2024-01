Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag von den Vortagesverlusten erholt. Am Mittag legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,94 Prozent auf 4484,04 Punkte zu. Der französischen Cac 40 zog um 1,05 Prozent auf 7464,54 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,76 Prozent auf 7633,92 Punkte anzog.

12.01.2024 11:54