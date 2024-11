In der Eurozone hat das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten an Tempo gewonnen. Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt nach einer zweiten Schätzung der Statistikbehörde Eurostat um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich. Im Jahresvergleich meldete Eurostat einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 0,9 Prozent. Dagegen sank die Industrieproduktion in der Eurozone im September zum Vormonat um 2,0 Prozent und damit stärker als erwartet.