Am späteren Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,32 Prozent auf 4.952,22 Punkte nach. Für das Gesamtjahr ergibt sich damit für den Leitindex der Euroregion aktuell ein Plus von 9,5 Prozent. Dax und Cac 40 gaben am Montag ebenfalls nach, während in Italien und Spanien moderate Gewinne verbucht wurden.