Unter Druck standen auch Auto - und Luxuswerte und damit exportorientierte Sektoren. An den Märkten gibt es Sorgen, dass sich das wirtschaftspolitische Umfeld verschärfen könnte. «Die neue politische Ausrichtung in den USA hält viele potenzielle Unwägbarkeiten parat, die derzeit im vollen Umfang nicht abschätzbar sind», so Marktexperte Lipkow. LVMH gaben um 2,3 Prozent nach, Renault fielen um 2,8 Prozent.