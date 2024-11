Die Unsicherheit an den Märkten spiegelte sich in den jüngsten ZEW-Konjunkturerwartungen wider. Diese hatten sich unerwartet eingetrübt. «Die Zurückhaltung der Experten ist angebracht, denn mit der Wahl von Donald Trump steigt die Unsicherheit», stellte Volkswirt Michael Herzum von der Fondsgesellschaft Union Investment fest. «Die Herausforderungen für das Wachstum in Europa und Deutschland waren bereits gross - unter dem Licht einer Trump-Präsidentschaft dürften sie noch grösser werden.»