Im europäischen Branchentableau standen zu Wochenbeginn die zuletzt stabilisierten Technologiewerte am stärksten unter Druck. An der US-Technologiebörse Nasdaq, wo sich die Anleger am Freitag über deutliche Gewinne freuen konnten, zeichnet sich ein etwas stärkerer Rückschlag ab als an der New York Stock Exchange (Nyse).