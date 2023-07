An den wichtigsten europäischen Börsen dominieren am Montag moderate Kursverluste. Zum Beginn einer von den grossen Notenbanken und der Berichtssaison dominierten Woche hielten sich die Anleger eher zurück. Daten, die eine Verschlechterung der Unternehmensstimmung in Europa belegten, konnten die Stimmung derweil nicht nachhaltig trüben, denn sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB nach der für diese Woche erwarteten Leitzinserhöhung erst einmal zumindest ein Pause einlegen wird.

24.07.2023 12:21