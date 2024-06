Hiobsbotschaften von Airbus und Merck haben am Dienstag deren Kurse und auch den Dax schwer belastet. Der deutsche Leitindex büsste am frühen Nachmittag ein Prozent ein auf 18 147 Punkte ein. Damit ist die in der vergangenen Woche begonnene Erholung zunächst beendet. Seit Mitte Mai zeigt der Trend eher abwärts.