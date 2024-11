Am Dienstag litten vor allem die vortags überwiegend freundlichen Autohersteller unter Trumps Ankündigung. Mit am schlimmsten traf es Volkswagen (VW) und dessen Sportwagentochter Porsche AG mit Kursabschlägen von 2,5 beziehungsweise 2,3 Prozent. Der Lkw-Bauer Daimler Truck verbuchte einen Kursverlust von 3,8 Prozent, während die Aktien der VW-Nutzfahrzeugholding Traton im MDax 2,6 Prozent einbüssten. «Gerade die Zölle gegen Mexiko würden auch die deutsche Automobilindustrie treffen», kommentierte Altmann. «Denn hier wird häufig in Mexiko produziert, um die fertigen Fahrzeuge anschliessend in die USA zu verkaufen.»