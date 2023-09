Für Marktbeobachter sind die aktuellen Kursverluste schlüssig, sie hatten in den beiden vergangenen Erholungstagen im Dax ohnehin nur eine technische Gegenbewegung gesehen. Inflationsdaten aus den USA morgen, die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und zum Wochenschluss der grosse Verfall an den Terminbörsen - «da könnte jedes Engagement am Aktienmarkt verfrüht sein», fasste Jürgen Molnar von Robomarkets die Beweggründe für die Zurückhaltung der Anleger zusammen.