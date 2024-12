In der vergangenen Woche hatte der Dax nach einer enttäuschenden Zinsprognose der US-Notenbank Fed mehrere Verlusttage in Folge verzeichnet und war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. Dennoch ist die Jahresbilanz des deutschen Leitindex mit fast plus 19 Prozent herausragend.