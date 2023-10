Der MDax , der am Vortag auf Jahressicht kurz ins Minus abgetaucht war, entwickelte sich relativ stabil. Mit einem knappen Anstieg um 0,03 Prozent auf 25 287,60 Punkte behauptet er in der Jahresbilanz wieder ein leichtes Plus. Der EuroStoxx legte am Donnerstag um 0,2 Prozent zu. An den US-Börsen lassen die Indikationen aber zuletzt auf einen moderat schwächeren Start schliessen.