Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag zunächst abgerissen. Zwar schaffte es der Dax nach einem zähen Start am frühen Nachmittag ins Plus, eine weitere Höchstmarke blieb dem Index aber verwehrt. Mit 0,2 Prozent lag der deutsche Leitindex zuletzt im Plus bei 20.387 Zählern. Am Vortag hatte der Dax unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschliessend aber abgegeben.