Nach drei Verlusttagen des Dax stehen die Zeichen am Donnerstagmorgen auf Stabilisierung. Eine durchgreifende Erholung lässt jedoch weiterhin auf sich warten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den Dax leicht im Plus auf 19.400 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone dürfte ebenfalls gut behauptet in den Handel gehen.