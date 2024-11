Ebenfalls etwas unter Druck standen die Papiere von DHL . Ein im Auftrag des Postdienstleisters in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Dabei kam mindestens eine Person ums Leben, wie die Nachrichtenagentur BNS eine Sprecherin des Rettungsdienstes zitierte. Dies sei zwar tragisch, sollte aber kein grösseres Unternehmensthema werden, hiess es indes am Markt.