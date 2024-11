Rege gehandelt wurden vorbörslich am Donnerstag erneut Rheinmetall mit plus 1,4 Prozent auf Tradegate zum Xetra-Schluss. Die Aussicht auf höhere Verteidigungsausgaben sowie auf dem Kapitalmarkttag gefasste neue mittelfristige Wachstumsziele hatten den Papieren in dieser Woche Auftrieb gegeben bis über 600 Euro. Zwischenzeitlich hatten Anleger Gewinne mitgenommen. Am Donnerstag stufte die Deutsche Bank die Rheinmetall-Anteile von «Hold» auf «Buy» hoch mit einem Kursziel von 700 Euro.