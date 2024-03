LEG Immobilien profitierten mit einem Plus von zwei Prozent auf Tradegate von positiven Analysten-Einschätzungen. So stufte die Barclays Bank die Titel doppelt hoch von «Underweight» auf «Overweight». Goldman Sachs hob das Votum von «Sell» auf «Neutral». Mit plus 1,6 Prozent im Plus standen zudem die Titel des Bahntechnikkonzerns Vossloh - die Deutsche Bank empfiehlt sie zum Kauf.