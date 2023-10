Der X-Dax als ausserbörslicher Dax-Indikator signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kursanstieg um knapp 0,5 Prozent auf 15 532 Punkte. Damit würde der Leitindex an seine Erholung anknüpfen, die am Dienstag begonnen und sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt hatte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Donnerstagmorgen ähnlich im Plus erwartet.